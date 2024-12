Esposito, M.I.D. :”Dal Commissario dell’ A.I.A.S. Arci parole rassicuranti per utenti e famiglie”

Dai media odierni il M.I.D. ha raccolto la notizia annunciata dal Commissario Arci dell’ A.I.A.S. di Avellino Dr. Antonio Maurizio Arci rassicurante per utenti e famiglie che il Tar della Campania con una sentenza ha sospeso l’ atto con il quale la Asl di Avellino e la Regione Campania tentavano di prevedere la riduzione al 50 percento delle prestazioni e del gadget.

Allo stesso tempo apprendiamo anche la serietà e volontà del Commissario Arci e dei dipendenti dell’ A.I.A.S. nel continuare con senso di responsabilità a garantire le attività medico – riabilitative presso la struttura, assicurando la continuità terapeutica e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in ambito ambulatoriale e domiciliare.

Dal M.I.D. l’invito ad A.S.L. e A.I.A.S. a un fronte comune per uscire quanto prima da questa crisi, una crisi in ogni caso con la manifestazione gentile e composta indetta da A.I.A.S. e che ha visto una folta partecipazione di utenti e famiglie speranzosi di poter continuare ad usufruire dei servizi offerti da A.I.A.S. avrebbe dovuto ancor di più smuovere le coscienze delle nostre signore istituzioni, le quali ancora una volta purtroppo ci preme dover sottolineare si sono sistematicamente rinchiuse nel loro silenzio assordante e vuoto istituzionale.