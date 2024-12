Benevento, i Carabinieri all’Istituto d’Istruzione Superiore Giuseppe Alberti: educare per prevenire le dipendenze

Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Giuseppe Alberti, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno tenuto un incontro formativo con gli studenti del Liceo Scientifico con indirizzo Scienze Applicate Curvatura Biologico – Forense per affrontare un tema di grande attualità e importanza ovvero le dipendenze che sempre più spesso possono colpire gli adolescenti. L’obiettivo della lezione è stato sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi a queste problematiche, illustrando le principali tipologie di dipendenze e le loro cause. Il Comandante della Compagnia, Maggiore Emanuele Grio, ha spiegato ai ragazzi i pericoli che si nascondono dietro le varie dipendenze da sostanze (tabacco, alcol, droghe leggere e pesanti, abuso di farmaci), comportamentali (smartphone e social network, videogames, shopping compulsivo online, gioco d’azzardo online) e alimentari (ad esempio il fenomeno del cd. Binge eating), includendo anche alcune più specifiche come la dipendenza da relazioni o attività fisica, illustrando i fattori maggiormente scatenanti come le pressioni sociali, stress, bassa autostima e l’esposizione a comportamenti dipendenti nell’ambiente familiare o amicale.

I carabinieri hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani, promuovendo un dialogo aperto e consapevole su questi temi. La conoscenza dei rischi rappresenta il primo passo per prevenirli e affrontarli in modo efficace.

Questo incontro è stato un’occasione preziosa per stimolare le tante riflessioni tra i ragazzi e fornire loro strumenti utili per riconoscere e contrastare le dipendenze.