Esplosione Sturno: giovane trasferito al Cardarelli, ustionato anche il gatto

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 13:00 di oggi 17 marzo, è intervenuta nel comune di Sturno in via Tre Santi per una deflagrazione avvenuta in una abitazione del posto. All’interno della casa vi era un ragazzo di 23 anni, rimasto ustionato in seguito allo scoppio, e dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti è stato trasportato presso lo stadio del paese dove i Vigili del Fuoco hanno fatto assistenza in atterraggio e decollo all’eliambulanza che lo ha trasportato presso il Cardarelli di Napoli per essere sottoposto a cure mediche.

L’abitazione, che ha subito ingenti danni, è stata messa in sicurezza e i Vigili del Fuoco hanno recuperato anche un gatto ustionato presente all’interno, che hanno affidato al servizio veterinario per essere curato. Sul posto i Carabinieri della stazione di Frigento e del nucleo Radiomobile di MIrabella Eclano hanno effettuato i rilievi di propria competenza.