Erasmus+ al Ruggero II: una settimana di scambio culturale tra Ariano Irpino e Bruxelles

L’IISS Ruggero II di Ariano Irpino ha concluso con successo, dal 9 al 14 novembre 2024, una mobilità Erasmus+ che ha visto protagonisti studenti e docenti del Jan-van-Ruusbroeckollege di Bruxelles, nell’ambito del progetto “Me in the city with its inhabitants: a hopeful and engaged look to the future”. Dieci studentesse italiane hanno accolto una delegazione belga composta da dieci studenti e due docenti, dando vita a un’intensa settimana di confronto interculturale e formativo.

Ad aprire l’evento, il Dirigente Scolastico, ing. Massimiliano Bosco, ha accolto gli ospiti nell’auditorium del Liceo insieme allo staff della dirigenza, ai docenti Erasmus, alle famiglie e agli studenti coinvolti. Bosco ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come “lo scambio interculturale rappresenti un’occasione unica di crescita umana e professionale per gli studenti, oltre che un arricchimento per la scuola e il territorio”.

La settimana ha incluso attività variegate: dall’inserimento degli studenti belgi nelle classi italiane alla visita di luoghi storici e culturali come il Museo Civico di Ariano Irpino, la Cattedrale, gli scavi archeologici di Aeclanum, la Reggia di Caserta e il centro storico di Napoli. Tra i momenti più significativi, un laboratorio di ceramica, curato dai docenti del LAD e dal maestro Rocco Russo, e una giornata trascorsa in famiglia, per immergersi nelle tradizioni italiane.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal Dirigente ai docenti Erasmus, al personale scolastico e alle famiglie ospitanti per l’impegno e la collaborazione. Protagonisti assoluti dell’esperienza sono stati gli studenti, che proseguiranno il progetto con una mobilità a Bruxelles a febbraio. Il progetto è un esempio virtuoso di come la scuola possa essere un ponte tra culture, favorendo il dialogo e il senso di cittadinanza europea.