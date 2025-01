Era irreperibile da giorni, trovato morto nel suo appartamento

Un uomo originario di Cervinara, della frazione di Pirozza, in provincia di Avellino, ma residente da tempo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento. La notizia è stata riportata da Il Caudino.

Il 61enne viveva da solo da tempo, e i suoi familiari, preoccupati per il suo silenzio, si sono recati presso la sua abitazione per accertarsi delle sue condizioni. Tuttavia, per entrare nell’appartamento è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso. Una volta all’interno, i caschi rossi hanno trovato l’appartamento parzialmente distrutto da un incendio. Il corpo del 61enne è stato rinvenuto senza vita sul divano, e si ritiene che la morte risalga a qualche giorno fa.