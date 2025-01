Auto danneggiate dopo Avellino-Cavese. A Nocera scontri tra tifosi

Il post gara di Avellino-Cavese, partita terminata col punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa, non ha avuto nulla a che vedere con le questioni del campo e dello sport. Alla fine del match, diversi tifosi irpini, rientrando alle proprie auto parcheggiate nei dintorni del “Partenio-Lombardi”, in particolare nella zona di via Amatucci, hanno trovato i propri veicoli danneggiati con finestrini rotti e fari rubati. Le stesse vetture sono state rovistate e gli oggetti personali dei proprietari sono stati trafugati. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Sempre al termine della gara a Nocera, in località Citola, un gruppetto di tifosi della Cavese sarebbero rimasto vittima di un’imboscata. Secondo una prima ricostruzione un centinaio di tifosi della Nocerina, appostati lungo il tragitto, avrebbero attaccato i minivan che non si trovavano lungo il percorso stabilito, scagliando oggetti e petardi. Fortunatamente la situazione è stata contenuta dall’intervento di agenti di Polizia in borghese. La Questura di Salerno ha avviato un’inchiesta sull’accaduto e ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili di questi episodi di violenza e di vandalismo.