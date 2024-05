Enzo Maraio in Irpinia per la corsa alle Europee: tappa finale a Forino

Il capolista nella Circoscrizione Sud per la lista “Stati Uniti d’Europa”, il leader socialista Enzo Maraio, chiuderà alle venti e trenta la sua giornata di campagna elettorale in Irpinia alle 20:30 a Palazzo Caracciolo di Forino, dopo le tappe ad Ariano Irpino e Conza della Campania. Il Sud che conta in Europa, questo il tema di una giornata di campagna elettorale. Maraio e’ il capolista della Campania nella Circoscrizione del Mezzogiorno. La pattuglia socialista irpina e’ al fianco del candidato e leader nazionale. A partire dal gruppo che in questi mesi ha lavorato con Maraio per rilanciare il partito anche in Irpinia.