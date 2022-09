Enzo Costanza premiato come “ambasciatore del sorriso”. Il giornalista irpino: “Felice per questo prestigioso riconoscimento”

Grande successo per il Premio Ambasciatore del Sorriso 2022, una serata ricca di emozioni per la manifestazione giunta alla nona edizione che si è svolta lunedì 19 settembre nel cortile del Maschio Angioino a Napoli. Questo riconoscimento è dedicato ai personaggi del panorama culturale, giornalistico e artistico italiano che hanno donato la propria arte ai meno fortunati regalando un sorriso a tutti. Quest’anno il premio ha ricordato il maestro Sergio Bruni, cantautore e simbolo del Novecento napoletano.

La manifestazione è promossa da Angelo Iannelli, icona della maschera di Pulcinella nel mondo, e organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli. Durante la cerimonia sono stati premiati, tra gli altri, il campione del mondo di judo Marco Maddaloni, la campionessa del mondo di nuoto Angela Procida, il cantante Marco Sentieri, il presidente Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, premiato dal magistrato Catello Maresca e il giornalista di Irpinia news Enzo Costanza, protagonista di trasmissioni come Striscia la notizia e Domenica in. Il giornalista ha ricevuto il premio per il suo impegno nel sociale, per aver aiutato tante persone in difficoltà e per aver regalato sorrisi con i suoi spettacoli per gli anziani e per i ragazzi con disabilità. Inoltre è riuscito a dare voce alle persone comuni con i suoi servizi giornalistici a Irpinia news nel format “Ci vuole Costanza”. ”Sono felice e orgoglioso – ha dichiarato Enzo Costanza – per questo riconoscimento che condivido con tutti coloro che si impegnano per gli altri. Regalare sorrisi è la missione della mia vita”.

Particolarmente soddisfatto l’organizzatore Angelo Iannelli che ha sottolineato il crescente successo della manifestazione.

Ecco il servizio con le interviste