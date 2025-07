Enzo Avitabile in concerto questa sera a Montella

Sarà una serata di ritmo, energia e tradizione quella in programma per questa sera, martedì 1 luglio 2025 a Montella. Protagonista assoluto dell’evento è Enzo Avitabile, che si esibirà in concerto in Piazza Apicella insieme ai Bottari e al progetto Black Tarantella, a partire dalle ore 21:30. L’ingresso è gratuito.

Il celebre musicista partenopeo porterà in scena uno spettacolo che unisce radici popolari e sperimentazione musicale. La sua musica racconta un Sud profondo e universale, attraversato da storie, suoni e battiti.

I Bottari, con i loro strumenti percussivi artigianali daranno corpo a un ritmo arcaico e travolgente, mentre la Black Tarantella arricchirà il concerto di sfumature soul, jazz e mediterranee.