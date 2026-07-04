Emergenza Venezuela, l’Ing. Bolognese insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino esprime il più profondo orgoglio per lo straordinario riconoscimento conferito all’irpino Ing. Ciro Bolognese, Comandante dei Vigili del Fuoco di Varese insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile per il suo eroico operato in Venezuela.

Nell’ambito della gravissima emergenza che ha travolto il Venezuela, a causa del sisma verificatosi il 24 giugno scorso di magnitudo tra 7.2 e 7.5, Bolognese ha guidato le operazioni di soccorso, coordinando l’evacuazione e, soprattutto, il salvataggio di numerose vite umane. Un’azione che testimonia competenza, sangue freddo e dedizione al servizio civile anche oltre i confini nazionali.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, facendosi portavoce dell’intera comunità professionale, ha espresso «i più sentiti complimenti e la più profonda stima» all’Ing. Bolognese, sottolineando come il suo operato abbia contribuito a elevare il nome dell’ingegneria italiana e del territorio irpino nel mondo.