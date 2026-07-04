“Il Valore del Semplice”, a Montefredane il pranzo che inaugura l’Estate 2026

Prende il via l’Estate Montefredanese 2026, un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini, famiglie e visitatori nei mesi estivi, valorizzando il patrimonio paesaggistico, culturale, enogastronomico e associativo del territorio.

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio, in località Fontanelle, con “Il Valore del Semplice”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Montefredane, che inaugura simbolicamente la stagione estiva con una giornata dedicata alla convivialità, ai sapori della tradizione e alla musica popolare.

L’evento si svolgerà a pranzo in uno degli angoli più suggestivi del territorio comunale e offrirà ai partecipanti la possibilità di trascorrere alcune ore immerse nel verde, gustando piatti della cucina locale, vivendo momenti di socialità e lasciandosi accompagnare dalla musica dal vivo della Posteggia Napoletana, espressione della migliore tradizione musicale partenopea.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Pro Loco Montefredane, ai volontari e a tutte le associazioni che, con passione e spirito di servizio, contribuiscono a rendere viva la comunità e ad animare l’estate montefredanese.

«L’estate – dichiara il Sindaco Ciro Aquino – rappresenta un’occasione preziosa per ritrovarsi, riscoprire il valore delle nostre tradizioni e promuovere Montefredane attraverso iniziative che mettono al centro il territorio, l’accoglienza e la qualità della vita. “Il Valore del Semplice” è il modo migliore per inaugurare una stagione ricca di appuntamenti, all’insegna della partecipazione e dell’identità della nostra comunità.»

L’appuntamento è quindi per domenica 5 luglio a Fontanelle, per dare insieme il via all’Estate Montefredanese 2026, tra natura, buona cucina, musica e il piacere autentico dello stare insieme.