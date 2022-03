Emergenza Ucraina: si mobilita anche il Rotary Club Avellino, presieduto da Gabriele Acocella, che si è fatto promotore, unitamente agli Rotary Club della provincia di Avellino, di una raccolta di beni di prima necessità quali presidi medico-sanitari, alimenti per neonati, attrezzature di primo soccorso, coperte, alimenti a lunga conservazione e indumenti, a favore della popolazione ucraina.

Il luogo di raccolta per la provincia di Avellino è il Centro Diurno per Anziani della Caritas sito in Avellino alla via Antonio Annarumma, aperto dal lunedì al venerdì (ore 10-19) e il sabato (ore 10-13).