Attualità Emergenza covid, Morsa (FpCgil): “Troppa confusione. L’unica certezza resta il personale sanitario” 20 Ottobre 2020

La nota di Licia Morsa (FpCgil):

“In Campania sono pochi i posti letto Covid. Da qui la decisione, da parte

della Regione, di sospendere i ricoveri programmati sia medici che

chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche e le attività

ambulatoriali negli Enti del Servizio Sanitario Regionale in indirizzo. In

sostanza, nel primo caso, rimane la possibilità di effettuare solo ricoveri

con carattere d’urgenza non differibili. Sospensione valida per tutti i

ricoveri programmati ad eccezione di quelli per pazienti oncologici,

medici e chirurgici. Nel secondo, invece, la sospensione è valida per

tutte le prestazioni ad eccezione di quelle recanti motivi di urgenza,

nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche –

chemioterapiche.

Disposizioni che portano la FpCgil a fare una serie di considerazioni.

“103 posti letto al Moscati e 58 alla Asl. Questo ci chiedeva la Regione

qualche giorno fa – si legge in una nota a firma di Licia Morsa,

Segretario Generale della Fp Cgil di Avellino -, da attivare in tempi

brevissimi vista la pressione, soprattutto nell’unico Pronto Soccorso

attivo ad Avellino, con la capacità potenziale di ricoverare una

cinquantina di Covid. La scelta di dove allocarli ricadeva in capo ai

direttori generali. Si partiva dalla palazzina Covid dell’Azienda

Ospedaliera Moscati, che, nel frattempo in piena emergenza

organizzativa, era stata costretta a chiudere Malattie Infettive

trasferendo tutto il personale nella struttura Covid satura per i verdi

(ricoveri ordinari) e i gialli (ricoveri in subintensiva)”.

“Tralasciamo il fatto che nessuno si aspettasse un ritorno così repentino

del Covid (e su questo ci sarebbe molto da dire…) – prosegue – . Nel

frattempo, si è scatenata la bagarre su dove e come sistemare questi

posti letto. Sono arrivati altri soldi, ma rimane il fatto che gran parte del

personale impiegato è a tempo determinato, utilizzato e spostato come

pedine su una scacchiera pazza e senza logica. Dopo l’emergenza

probabilmente verrà congedato con onore e chissà se si vedranno mai i

concorsi banditi completati, eliminando i precari in sanità. Inoltre preme

dire che non servono solo infermieri, ma anche e soprattutto oss, e che,

nella provincia di Avellino, un concorso per tali figure è doveroso, come

del resto per altri profili professionali”.

Situazione, quella relativa al numero di posti letto Covid in provincia di

Avellino, ancora tutta in divenire.

“Dalle nostre parti – continua il Segretario Morsa – si usa parlare con le

carte e i numeri alla mano. In questo momento alla ASL, con attuali 0

posti Covid, stanno cercando il modo di attivare i posti letto. Vedremo,

tuttavia, se a Sant’Angelo dei Lombardi oltre alla cardiologia aprirà pure

la terapia intensiva e se il Frangipane si trasformerà di nuovo in Covid

Hospital con ennesimo nastro tagliato. Al Moscati invece uno “spiffero”

ha rivelato le intenzioni possibili, probabili, date per certe della direzione

strategica, di trasformare il Landolfi in Covid”.

Da parte sua, la FpCgil continuerà a mantenere alta l’attenzione.

“Non abbiamo spazio per spiegare tutte le implicazioni, ma è una

decisione che ci può anche stare. Quello che ci preoccupa, però, è che,

alla fine, sempre dalle nostre parti, sembra che le cose succedano

all’improvviso e senza la possibilità di organizzare e governare i

processi. Abbiamo la sindrome dell’emergenza o forse da noi la sanità e

i suoi servizi vivono in funzione di interessi e logiche che la fanno

funzionare male? Vengano assunti oss, tecnici e tutto quello che serve,

venga riorganizzata la rete sociale e sanitaria territoriale, lo si faccia con

coraggio e noi saremo al fianco delle istituzioni preposte. A differenza di

oggi dove, per l’ennesima volta, ci troviamo, nostro malgrado, a dover

prendere atto che di fronte ad un’emergenza la nostra risposta sarà

stata efficace solo grazie al personale sanitario che ha messo le solite

pezze ad un sistema che ha spifferi da tutte le parti, come le finestre

delle degenze del Landolfi…”.