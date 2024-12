Eliseo, la rassegna cinematografica di Natale per i piu’ piccoli

Avellino- Una rassegna laboratoriale cinematografica dedicata ai

bambini ed agli adolescenti nel periodo delle festività natalizie. E’ tutto pronto per “Buon Natale, sotto lo schermo: ci vediamo all’Eliseo”, l’iniziativa culturale in programma dal 23 al 30 dicembre prossimi presso la struttura comunale di via Roma. In programma, 9 proiezioni spalmate su 8 giorni di grande cinema, con annesse attività laboratoriali. Il tutto, nella splendida cornice di quella che è sempre di più a tutti gli effetti la casa della cinematografia del capoluogo. La rassegna è patrocinata dal Comune di Avellino, in collaborazione con lo “Zia Lidia Social Club”, che curerà gli approfondimenti al termine delle proiezioni, e il supporto tecnico di “Aeffetech – tecnologie ed allestimenti per eventi”. Si parte lunedì, 23 dicembre, alle ore 16:00, con “La mia vita da zucchina”. Giovedì 26 dicembre, alle ore 16:00, appuntamento con “Coco”. Venerdì 27 dicembre, doppio appuntamento. Si parte alle ore 16:00, con Sing, e si prosegue alle ore 18:0,0 con “Tartarughe Ninja – Caos mutante”. Sabato 28 dicembre, altro doppio appuntamento con il cinema per ragazzi con “La Tartaruga rossa”, alle ore 16:00, e il primo capitolo di una delle saghe di animazione più fortunate della Disney: “Toy Story”, alle ore 18:00. Domenica 29 dicembre è la volta di un grande classico della Disney: “Inside Out”, che sarà proiettato a partire dalle ore 16:00. Lunedì 30 dicembre, ultimo giorno della rassegna, ecco un altro doppio appuntamento cinematografico con due capisaldi della letteratura per ragazzi, rivisitati dal grande schermo. Alle ore 16:00, via alle proiezioni con il cartoon de “Il grinch”. A seguire, alle ore

18:00 “Il Ritorno di Mary Poppins”

Tutte le proiezioni saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Il 20 e 21 dicembre, dalle 17 alle 19:45, è anche in programma il video mapping all’esterno. «Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – impreziosiamo ulteriormente la nostra programmazione natalizia e la già ricca offerta di iniziative dedicate ai più piccoli. All’interno della splendida cornice dell’Eliseo, proietteremo gratuitamente una ricercata selezione di titoli cari ai bambini, alle bambine ed agli adolescenti. In questo modo, da un lato, valorizzeremo la vocazione cinematografica della struttura; dall’altro, promuoveremo il dibattito ed il confronto, attraverso laboratori e momenti di approfondimento sul cinema e la sua funzione». – conclude la fascia

tricolore -