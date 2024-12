Chiusura Via Matteotti, Gengaro: si pensa solo alla citta’ dei balocchi e alle clientele

AVELLINO- “La chiusura di via Matteotti, esclusivamente, per le festività natalizie, rende manifesta l’idea di comunità in capo all’amministrazione. Assecondare l’interesse privato, quello di pochi esercizi, con lavoratori per lo più precari, a quello pubblico”. E’ quello che ha scritto in una nota Antonio Gengaro, consigliere comunale: “Fin ora, dal Comune non è stato avanzato alcun progetto per il futuro delle giovani generazioni, solo l’organizzazione, con dubbio gusto, della città dei balocchi a Natale e a Ferragosto. Con la scusa delle festività, in contemporanea si coltivano clientele e familismo, e si alimenta il circuito del facile consenso, con risorse provenienti, per la maggior parte, dalla tassazione ai massimi livelli del popolo avellinese”.