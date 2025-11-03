Elezioni Regionali, Stefano Bandecchi ad Avellino

Mercoledì 5 novembre, alle ore 18.30, presso il Cinema Partenio di via Verdi, il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi sarà ad Avellino per la presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della lista Dimensione Bandecchi, Marco Perrotti e Rosita Poli.
La visita di Bandecchi nel capoluogo irpino segna un momento significativo della campagna elettorale e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’Irpinia, territorio considerato strategico nel progetto politico del movimento. All’incontro prenderà parte anche Maria Rosaria Boccia, candidata che sostiene la corsa del dr. Bandecchi alla presidenza della Regione.
Nel corso dell’evento verranno illustrati i punti cardine del programma elettorale e le proposte che caratterizzano la visione di Dimensione Bandecchi: un movimento che punta a portare nuova energia, pragmatismo e partecipazione nel dibattito politico regionale.
Al termine della presentazione, è prevista l’inaugurazione del Comitato elettorale in via Matteotti ad Avellino, che diventerà un punto di riferimento stabile per cittadini, sostenitori e simpatizzanti della lista.