Elezioni provinciali, sorteggiato l’ordine delle liste. In 1.410 al voto

Sorteggiato questo pomeriggio, presso gli uffici elettorali di Palazzo Caracciolo, l’ordine delle liste in campo per le elezioni provinciali del prossimo 17 dicembre.

Come noto sono quattro le liste in campo, che si presenteranno sulla scheda elettorale con quest’ordine: 1 “Davvero”; 2 “Per l’Irpinia”; 3 “Pd” e 4 “Proposta Civica per l’Irpinia”. Presenti al sorteggio il consigliere comunale di Avellino Mario Spiniello e il segretario dem Nello Pizza, oltre al corpo elettorale e alla segretaria.

45 in tutto i candidati che puntano ai 12 scranni del parlamentino dell’Ente Provincia. Non si vota per la carica di presidente, che resta in capo a Rizieri Buonopane. Al voto sindaci e consiglieri comunali d’Irpinia con peso diverso a seconda dei residenti nei rispettivi comuni. 1.410 in tutto gli amministratori chiamati alle urne.