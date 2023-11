Disabilità, 4 dicembre incontro ad Avellino per superare insieme le barriere

Il M.I.D., in collaborazione con il Responsabile dell’U.O.C. di Riabilitazione dell’A.S.L. di

Avellino Dr. Mariano Malanga, la Misericordia di Avellino, la Dottoressa Angela Marcarelli,

Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Montefalcione- Avellino- Bassa

Irpinia, la Rete Tribunale per i diritti del malato di Avellino, l’Aism (Associazione Italiana

Sclerosi Multipla), con il Patrocinio morale dei Comuni di Mercogliano e Pietradefusi, della

I.H.R.C. (Internazional Human Right Commission in Italy) e di Cesvolab centro Servizi per il

Volontariato e con il sostegno della Santaniello Moto S.R.L.S. di Comiziano (Na), promuove

per Lunedì 4 Dicembre 2023, dalle 17.00 alle 20.00, un confronto, in occasione della

Giornata Internazionale della Disabilità, sul tema: “Conosciamo e raccontiamo la diversa

abilità”.

L’incontro, destinato ad avere eco e rilevanza anche oltre i confini nazionali, sarà moderato

dalla Professoressa Ilenia D’Oria, docente del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di

Avellino e Presidente dell’Associazione Archeoclub d’Italia”, Sezione Avellino. Il confronto,

al quale interverranno vari riferimenti del mondo politico, istituzionale e

dell’associazionismo, avrà luogo nei locali della Confraternita di Misericordia di Avellino, in

Via Padre Romualdo Formato SNC Avellino.

La cittadinanza, il mondo delle Associazioni del Terzo Settore della Disabilità e sensibili

alla tematica sono invitate a prendere parte all’evento.