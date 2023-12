ELEZIONI PROVINCIALI – Alle urne 1.410 tra sindaci e amministratori in Irpinia

Urne aperte dalle 8 alle 20 di oggi per 1.410 sindaci e amministratori dei 118 comuni dell’Irpinia. Si vota per il rinnovo del parlamentino di Palazzo Caracciolo: 45 in tutto i candidati che puntano ai 12 scranni del parlamentino dell’Ente Provincia. Non si vota per la carica di presidente, che resta in capo a Rizieri Buonopane (sindaco di Montella). Al voto sindaci e consiglieri comunali d’Irpinia con peso diverso a seconda dei residenti nei rispettivi comuni. Una volta chiuse le urne, lo scrutinio comincerà a partire da lunedì mattina.

ECCO TUTTE LE LISTE IN CAMPO:

Lista “Per l’Irpinia”:

Vincenzo Barrasso – consigliere comunale Grottaminarda

Fiorella Caputo – consigliere comunale Morra De Sanctis

Carmine Di Sapio – consigliere comunale Avellino

Girolamo Giaquinto – sindaco di Montoro

Giuseppe detto Pino Graziano – consigliere comunale Lauro

Attilio Iannuzzo – sindaco di Sant’Angelo all’Esca

Federica Litto – consigliere comunale Mugnano del Cardinale

Generoso Moccia – sindaco di Castelvetere sul Calore

Katia Pasquale – consigliere comunale Volturara Irpina

Emanuela Pericolo – consigliere comunale Montefalcione

Vanessa Rullo – consigliere comunale Nusco

Nicola Trunfio – sindaco di Villamaina

Lista “Davvero:

Gabriele Buonanno – consigliere comunale Solofra

Giuseppina Calò – consigliere comunale Frigento

Angela Cautillo – consigliere comunale Vallata

Sabatino Fonso – consigliere comunale Lioni

Diego Guerriero – consigliere comunale Avellino

Carmine Marinelli – consigliere comunale Mercogliano

Francesco Mazzariello – consigliere comunale Atripalda

Stefania Merolla – consigliere comunale Pietrastornina

Lucia Pescatore – consigliere comunale Mercogliano

Ada Porcile – consigliere comunale Torre Le Nocelle

Gerardo Santoli – sindaco di Santo Stefano del Sole

Enrico Tecce – consigliere comunale di Castelfranci

Lista “Pd”:

Luigi D’Angelis – consigliere comunale Cairano

Laura Cervinaro – consigliere comunale Ariano Irpino

Giovanni Biancardi – consigliere comunale Avella

Luigi Cella – sindaco di Salza Irpina

Antonio Cerrato – consigliere comunale Montoro

Annamaria D’Antonio – consigliere comunale San Martino Valle Caudina

Antonella Esperto – consigliere comunale Vallesaccarda

Ettore Iacovacci – consigliere comunale Avellino

Roberta Muscati – consigliere comunale Serino

Claudio Petrozzelli – consigliere comunale Cesinali

Marcantonio Spera – sindaco di Grottaminarda

Annalisa Zaccaria – consigliere comunale Sant’Angelo a Scala

Lista “Proposta Civica per l’Irpinia: