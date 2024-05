Elezioni Europee, Antonio Decaro a San Martino Valle Caudina

Dopo il grande successo di martedì 7 maggio, quando Il Circolo PD “Martino Vellotti” di San Martino Valle Caudina ha aperto la campagna elettorale per le Europee 2024, ospitando il noto giornalista e politico Sandro Ruotolo – candidato del Partito Democratico per la Circoscrizione Sud – proseguono gli incontri pubblici in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.

Infatti, venerdì 17 maggio, alle ore 16:00, ancora presso la SALA UNICEF di Corso Vittorio Emanuele, il Circolo incontrerà ben tre Candidati del PD alle Europee sempre per la Circoscrizione SUD: ANTONIO DECARO (Sindaco di Bari e Presidente ANCI), PINA PICIERNO (già Vicepresidente del Parlamento europeo) e FRANCESCO TODISCO (Commissario del Consorzio Bonifica Volturno).

Ci sarà anche l’intervento del Consigliere Regionale PD della Campania MAURIZIO PETRACCA.

Aprirà l’incontro il Segretario del Circolo FLAVIO PISANO, seguito dal Sindaco di San Martino PASQUALE PISANO; il Dirigente del Circolo COSTANTINO RICCI precederà poi, con il suo intervento, gli ospiti PETRACCA, DECARO, PICIERNO e TODISCO. L’incontro sarà moderato dal Presidente del Circolo ROSA CASERTA.

Il Circolo PD di San Martino Valle Caudina, prosegue dunque la sua campagna elettorale per “sensibilizzare sull’importanza di andare a votare e di votare PD alle Elezioni Europee contro le destre nazionaliste che hanno l’obiettivo di ridurre le più elementari garanzie democratiche” come scritto nella Nota del Circolo. “Invitiamo perciò a sostenere il PD che ha presentato una Lista di persone di grande pregio e qualità che siamo certi – prosegue la Nota – possa rappresentare la migliore proposta possibile per un’Europa giusta, sociale, democratica e sostenibile.”

“Il PD, come dimostrano le battaglie sull’Autonomia differenziata e Il Salario minimo, è sempre più vicino al popolo, e la presenza di tanti autorevoli esponenti a San Martino – conclude la Nota – dimostra e conferma ancora una volta la grande attenzione che lo stesso Partito Democratico riserva al nostro Territorio.”

“Noi ci siamo, il Partito Democratico c’è, ed è a disposizione della nostra gente. Gli altri soggetti politici, invece, sembrano completamente disinteressati della Valle Caudina facendo chiaramente intendere che le nostre terre sono viste, da costoro, soltanto come semplici serbatoi di voti.”