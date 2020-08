Attualità Provincia Elezioni amministrative 2020: Ariano Irpino, 4 postazioni per l’autenticazione firme 10 Agosto 2020

In occasione delle elezioni amministrative 2020, da martedì 18 agosto ad Ariano Irpino, saranno attivate 4 postazioni, distribuite sul territorio comunale, per l’autenticazione firme per la sottoscrizione delle liste.



La dottoressa Silvana D’Agostino, Commissario straordinario del comune di Ariano Irpino, per agevolare ed assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure in vista del turno elettorale di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre, per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020, ha delegato 7 funzionari del Comune per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali, oltre agli uffici Demografici presso la sede di Palazzo degli Uffici.

L’ufficio Elettorale potrà essere contattato per consegnare le liste e concordare orari per aperture straordinarie o autentiche presso sedi comunali al fine di favorire le attività di raccolta delle sottoscrizioni.



Le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, che provvede ad autenticarle con le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.



I pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Le sottoscrizioni devono essere effettuate esclusivamente da cittadini elettori residenti nel Comune di Ariano Irpino e sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I cittadini extracomunitari non possono sottoscrivere le liste anche se residenti.



Le liste dovranno essere definitivamente presentate presso la Sala Giunta del Comune di Ariano Irpino dalle 8 alle 20 di venerdì 21 agosto e dalle 8 alle 12 di sabato 22 agosto. I moduli per la presentazione delle liste devono essere sottoscritti da non meno di 59 e da non più di 350 elettori del Comune di Ariano irpino ed è indispensabile che su ogni modulo vi siano annoverati, oltre al candidato Sindaco, un minimo di 11 ad un massimo di 16 candidati alla carica di Consigliere Comunale.

Di tutti i candidati, devono essere indicati nei moduli il cognome, nome, luogo e data di nascita.