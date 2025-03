Eleonora Landi presenta il suo romanzo “Rara” sulla sindrome di Behçet

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il prossimo 8 marzo, Avellino ospiterà un evento di grande rilevanza culturale: la presentazione del romanzo “Rara – Storia di una rinascita” scritto dalla giovane autrice bresciana Eleonora Landi.

“Rara” è un’opera intensa e coinvolgente che esplora temi universali come la forza, la speranza e la resilienza. Il romanzo offre un’importante riflessione su come la lotta contro una malattia rara possa trasformarsi in un percorso di riscatto personale e sociale. Ispirata dalla sua personale esperienza con la sindrome di Behçet, Eleonora narra attraverso la figura di Aurora, il suo alter ego, un viaggio che, sebbene segnato da sofferenze e incertezze, è anche costellato da nuove scoperte e amicizie. La narrazione si sviluppa su otto anni di sfide, a partire dai primi sintomi avvertiti all’età di 13 anni, passando per ricoveri e diagnosi incerte, fino all’adattamento a una nuova normalità.

L’evento di presentazione, che si svolgerà alle ore 11:00 presso la libreria l’Angolo delle Storie di Avellino in Via Fosso Santa Lucia 4, si preannuncia un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, non solo sulla malattia rara, ma anche sull’importanza della resilienza e del supporto reciproco tra donne.

Saranno presenti, in qualità di relatori, la dottoressa Simona Romani (referente Pari Opportunità), Giovanni Esposito (coordinatore regionale Mid Campania) e l’attivista Sara Spiniello.

A soli 22 anni, Eleonora Landi ha catturato l’attenzione del pubblico anche durante le selezioni di “Miss Italia”, dove ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Miss Coraggio 2024” dalla patron Patrizia Mirigliani.