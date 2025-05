Eic, il Comitato Esecutivo approva il consuntivo

Il comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, riunitosi questo pomeriggio, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno in agenda.

Il comitato ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024. Nel corso della seduta, è stato approvato il progetto definitivo “Lavori di ampliamento rete fognaria comunale di Giffoni Sei Casali”. Approvato poi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Potenziamento dell’emissario della rete fognaria del Comune di Vico Equense.

Sono stati, inoltre, approvati gli schemi regolatori 2024/2029 per il Gestore Acquedotto Pugliese Spa e per il Comune di Solofra – Solofra Servizi Spa. Ha passato il vaglio del comitato esecutivo, infine, anche il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’immobile sito nel Porto di Napoli concesso all’ente in comodato d’uso.

“Continua incessante il lavoro per le attività dell’ente. La seduta odierna ci ha permesso di approvare il consuntivo, ma anche di dare il via libera al documento delle alternative progettuali per la ristrutturazione dell’immobile sito all’interno del Porto di Napoli dove sarà allocata la sede definitiva dell’Ente” ha detto il presidente Mascolo a fine seduta.