Accusa malore e muore: tragedia sul Sentiero degli Dei

Escursionista colta da malore sul Sentiero degli Dei. La donna era nei pressi della mattonella 5 quando all’improvviso si è accasciata a terra. I compagni hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS e l’Elisoccorso 118 di Napoli.

Invano i tentativi di rianimarla anche da parte dell’equipe sanitaria sbarcata al verricello dall’elicottero, per la 68enne di origini californiane non c’è stato nulla da fare. La salma, dopo le opportune autorizzazioni, è stata trasferita su barella portatina a Nocelle di Positano in un intervento congiunto tra i tecnici del CNSAS e del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.)