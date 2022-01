Eduscopio 2021 premia il De Sanctis in Alta Irpinia: è la scuola superiore che in Irpinia prepara meglio all’università e al lavoro

L’Istituto “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele è risultato l’Istituto –con gli indirizzi Liceo classico, ITE-AFM, Liceo scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo linguistico – della provincia di Avellino, che prepara meglio gli studenti all’università e al mondo del lavoro.

La valutazione è contenuta nell’ottava edizione di Eduscopio, la classifica stilata dalla Fondazione Agnelli che da quest’anno, ha valutato con attenzione anche gli sbocchi professionali. Eduscopio ha monitorato il rendimento dei diplomati dagli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18.

In particolare sono state valutate le performance al primo anno di università in termini di voti e crediti e nella prima occupazione. Altro elemento preso in considerazione riguarda il numero di studenti che hanno conseguito la maturità nel quinquennio.

L’affermazione del “De Sanctis” è stata globale, alla luce dei successi conseguiti anche su tutti gli indirizzi. Il report 2021/22 appena licenziato dalla Fondazione, prende in considerazione a partire dagli esiti universitari e lavorativi, oltre 7mila scuole e, mette a confronto Istituti della stessa tipologia presenti nel raggio di 30 Km.

I dati sono utili all’osservatorio della Fondazione, così come dimostrato dalla ricerca

pubblicata nel 2012 da Laterza su “I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro”, che ha rilevato che i datori di lavoro tengono in forte considerazione l’età di conseguimento della laurea e spesso preferiscono laureati molto giovani, sebbene non a pieni voti, a laureati con voti alti ma sulla soglia dei trent’anni.

Le stesse tabelle illustrano l’ottimo risultato ottenuto dagli indirizzi liceali (classico, linguistico e scientifico opzione -scienze applicate) attestati al primo posto. Si posiziona al primo posto anche l’indirizzo Tecnico Economico AFM, dove la tabella illustra, invece, gli sblocchi nel mercato del lavoro e la tendenza degli studenti verso il mondo del lavoro.

“Il risultato conseguito dall’Istituto “De Sanctis” appare particolarmente significativo, perché si attribuisce a questa scuola la capacità di adempiere alla missione fondamentale

dell’istruzione secondaria di secondo grado, cioè creare le condizioni per le quali gli studenti possano intraprendere con successo il passo successivo nelle proprie traiettorie di vita” – commenta con soddisfazione il dirigente scolastico Gerardo Cipriano.