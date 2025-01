Educare alla consapevolezza digitale: a Montefredane l’incontro con Pionati

Oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare il Direttore dei GR Rai e di Radiouno, Francesco Pionati, per un incontro formativo dedicato ai giovanissimi studenti delle scuole elementari e medie di Montefredane. Lo fa sapere il sindaco di Montefredane Ciro Aquino.

Al centro del dibattito, l’evoluzione del sistema dell’informazione e i rischi legati all’uso superficiale delle nuove tecnologie.

Pionati ha offerto consigli preziosi: verificare sempre le fonti delle notizie; affidarsi alla mediazione dei giornalisti professionisti; prestare attenzione alle fake news, agli algoritmi che orientano le nostre scelte e all’uso dell’intelligenza artificiale.

La tecnologia e i social network sono strumenti potenti, ma vanno utilizzati con prudenza e senso critico. Pionati ha sottolineato quanto sia importante dedicare più tempo alla lettura di libri e giornali, ritagliando spazi di qualità nella frenesia del web.

L’incontro si è concluso con la consegna di una targa ricordo da parte del sottoscritto, come sindaco di Montefredane, a testimonianza della gratitudine della nostra comunità per l’impegno del Direttore Pionati nel promuovere un uso consapevole dei media. Montefredane, dunque, è sempre più luogo di dialogo, riflessione e formazione per i cittadini di domani.