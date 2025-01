Al Museo Irpino la presentazione del Proof-of-Concept “Metaisolator”

Il giorno 31 gennaio 2025, presso la Sala Blu del Museo Irpino (Piazza Alfredo de Marsico, 83100 Avellino), si terrà un evento di presentazione delle attività di ricerca sul Proof-of-Concept (PoC) “Metaisolator”. L’evento avrà inizio alle ore 10:30 e sarà dedicato alla protezione delle opere d’arte e dei beni museali da eventi sismici.

L’iniziativa rientra nei rapporti di interscambio culturale e scientifico tra l’Università degli Studi di Salerno e la Provincia di Avellino, ed è parte del progetto #NOACRONYM+, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti attraverso il finanziamento di progetti di Proof-of-Concept promossi dalle Università italiane.

PoC “Metaisolator” si propone di valorizzare il brevetto “Dispositivo di isolamento sismico” (European Patent No. EP3298217), sviluppato dall’Università degli Studi di Salerno e inventato dal gruppo di ricerca coordinato dai Professori Fernando Fraternali ed Ada Amendola.

L’evento è aperto a tecnici, ricercatori e studenti interessati.

Le simulazioni di laboratorio hanno permesso di condurre un test su tavola vibrante per analizzare la risposta sismica di un modello in scala ridotta della statua Xoanon, posizionata su un metaisolator di tipo “Pentamode”. La simulazione, che riproduce un evento sismico, ha messo in evidenza l’efficacia del sistema di isolamento.

Un aspetto particolarmente significativo osservato è l’assenza di fenomeni marcati di rocking, che potrebbero compromettere la stabilità della statua, anche in presenza di frequenze elevate di oscillazione alla base. Questo risultato è stato raggiunto nonostante l’assenza di un sistema di imbracatura, poiché la statua è stata semplicemente appoggiata sul dispositivo di isolamento.

Ulteriori simulazioni hanno invece evidenziato che il modello della statua Xoanon potrebbe ribaltarsi pericolosamente in assenza di isolamento, quando sottoposto a un test su tavola vibrante.

La statua Xoanon è uno dei reperti più significativi della collezione del Museo Irpino (www.museoirpino.it).

Un sentito ringraziamento va ad Ada Amendola, Valentina Adinolfi, Giovanni Germano, Paolo Rocca Comite Mascambruno Tiziano Zarra e Giovanna Silvestri per la loro preziosa e fondamentale collaborazione.