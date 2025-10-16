Ecco il nuovo ufficio postale di Grottolella. Da domani operativo

L’ufficio postale di Grottolella da domani, 17 ottobre, riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”.

La nuova sede di via Roma, 2 è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Grottolella è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.