Crisi della globalizzazione e guerre commerciali, il M5S di Avellino apre il dibattito pubblico

Il 21 ottobre 2025 alle ore 18:00, ad Avellino, presso la sede dello SPI CGIL in viale Italia 40, il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico sul tema “CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE E GUERRE COMMERCIALI”, con introduzione di Agostino De Rosa, responsabile della Formazione del G.T. del M5S, e relazione di Salvatore D’Acunto, professore di Economia politica presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’incontro verte su tematiche non connesse in maniera immediata e diretta ai problemi della vita sociale e politica della nostra città, ma non per questo ad essi estranee. Le trasformazioni delle strutture economiche globali determinano manifestazioni specifiche nelle realtà nazionali, regionali e locali, con impatto particolarmente rilevante, e talora devastante, sui territori economicamente più fragili e precari, come le zone interne del nostro Mezzogiorno. Con questo incontro, con la guida del prof. D’Acunto, il Gruppo Territoriale di Avellino del M5S intende pertanto portare un contributo al confronto ed alla crescita culturale della città, nella consapevolezza che non si può comprendere adeguatamente la nostra realtà particolare, cittadina, provinciale, se non si riflette, almeno nelle grandi linee, sui processi generali che strutturano il mondo.