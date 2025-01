Ecco i nuovi ingressi in Consiglio. Nargi: “Insieme nel segno dell’unità”

“Insieme nel segno dell’unità e della coesione”. Così la sindaca Laura Nargi presenta la nuova Giunta politica e i neo consiglieri comunali subentrati in assise al posto degli assessori. Dopo il blitz della minoranza di venerdì scorso che aveva fatto saltare il numero legale, questo pomeriggio il civico consesso si è svolto regolarmente permettendo la surroga dei consiglieri.

A fare il loro ingressi tra i banchi del parlamentino di Piazza del Popolo Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Luigi Scalzullo, Veronica Guerriero e Pasquale Nazzaro della lista Davvero. Vincenzo Picariello in quota W la Libertà e Carmine D’Alelio primo tra i non eletti di Siamo Avellino. “A loro e ai nuovi assessori auguro di profondere lo stesso impegno profuso in campagna elettorale” ha affermato la sindaca.

Ecco invece la nuova Giunta:

Marianna Mazza, esponente di “Davvero”, resta il Vicesindaco, con delega alle Pari Opportunità, alle Politiche di Genere, alle Politiche Abitative ed alla Trasparenza.

Alberto Bilotta, in quota “Siamo Avellino”, si occuperà di Attività Produttive, Commercio, Innovazione Tecnologica e Transizione digitale.

Gianluca Gaeta, di “Davvero”, di Politiche giovanili, Forum dei Giovani, Associazionismo, Sport, Protezione Civile e Politiche della Terza Età.

Antonio Genovese (“Davvero”), di Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione, Governo del Territorio e Sicurezza.

Giuseppe Negrone (“Davvero”), di Politiche Ambientali ed Energetiche, Decoro Urbano e Cura del Verde, Tutela, Salute e Protezione degli animali.

Alessandro Scaletti, pro-rettore dell’Università di Napoli “Parthenope” e Ordinario di Economia Aziendale, resta in carica con le deleghe al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi, alle Partecipate ed alla Cultura.

Monica Spiezia, in quota “Viva la Libertà”, si occuperà di Personale, Formazione, Politiche per la disabilità e Inclusione.

Mario Spiniello (“Davvero”), di Patrimonio, Contenzioso, Servizio Civile Universale, Mobilità e Trasporti.

Jessica Tomasetta, (“Davvero”), di Pubblica Istruzione, Welfare, Politiche per l’Infanzia e l’adolescenza, Eventi.