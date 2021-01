Attualità Ecco EnJolly, il servizio Alert e News letter di Irpiniambiente 27 Gennaio 2021

Un servizio completamente gratuito per favorire la comunicazione diretta con il cittadino.

Parte oggi l’inziativa di Irpiniambiente dedicata a tutti gli utenti che abbiano uno smartphone ed un indirizzo mail.

EnJolly, il nome del nuovo progetto, che unisce i termini Enjoyable (piacevole in inglese) e Jolly (il nome del carrellato rosso in uso nella città di Avellino dall’inizio del 2018).

Ma di cosa si tratta in definitiva?

E’ un Servizio gratuito di Alert e News Letter proposto da Irpiniambiente per essere aggiornati in tempo reale sui servizi (servizio espletato con utilizzo piattaforma whatsapp), per avere aggiornamenti e informazioni su tematiche ambientali e sui servizi, sulle attività di Irpiniambiente e su iniziative e/o eventi, anche per eventuali “indagini di Customer Satisfaction” per garantire e migliorare l’efficienza del servizio.

Tutti i cittadini irpini, possono iscriversi al servizio compilando il modulo on line sul sito www.irpiniambiente.it alla sezione EnJolly, prestando il consenso alla registrazione dei dati che saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Privacy.

Il servizio di Alert via Whatsapp (è necessario avere uno smartphone e l’app Whatsapp) sarà dedicato esclusivamente a messaggistica di “emergenza”, assicurando un invio per nulla invasivo, dei messaggi all’utenza, limitandosi ai soli casi di reale esigenza di comunicazione diretta ed in tempo reale con il cittadino.

Il servizio di news letter, (è necessario avere un indirizzo mail attivo) invece, offrirà informazioni di carattere generale sulle tematiche ambientali, con riferimenti specifici al territorio irpino, e sui servizi e/o iniziative di Irpiniambiente.

EnJolly, la nuova mascotte

Un’interfaccia amichevole, intelligente, ripresa anche nella elaborazione grafica della mascotte, che consentirà al cittadino di avere a portata di mano ogni informazione utile per la salvaguardia dell’ambiente, e per essere coinvolto nei processi organizzativi del servizio pubblico.

“EnJolly sarà uno strumento efficace, sempre aggiornato che avvia un programma di comunicazione diretta con i cittadini – spiega il management aziendale – che in poche settimane sarà accompagnato da importanti novità. Vogliamo incrementare il rapporto diretto con l’utenza con strumenti di comunicazione moderni e mirati, per questo nelle prossime settimane verrà lanciata una app gratuita scaricabile da smartphone che consentirà agli utenti una gestione più facile della raccolta differenziata, personalizzata per i vari territori comunali. Sono tutte iniziative – conclude il management – che rientrano nelle azioni di comunicazione del costituendo Ufficio Relazioni con il

Pubblico che sarà attivato a breve, in una prima fase on line ed al termine dell’emergenza Covid con uno sportello fisico”