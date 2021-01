Candelora 2021, le disposizioni del Comune di Mercogliano

Si è discusso in un tavolo di concertazione, in videoconferenza, tra il Prefetto di Avellino, il Questore di Avellino e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, l’Abate di Montevergine, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, l’Assessore del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo Nadine Sirignano ed il Direttore dell’AIR Mobilità, delle misure di sicurezza da adottare in vista della Festa della Candelora il prossimo 2 febbraio.

Vista l’affluenza di pellegrini e visitatori che ogni anno in questa ricorrenza si registra al Santuario di Montevergine e la necessità di consentire lo svolgimento delle celebrazioni religiose in armonia con i protocolli di sicurezza anti-contagio, si è ritenuto necessario predisporre, con i rappresentanti di tutte le parti coinvolte, un piano dettagliato.

Quest’anno non è previsto alcun evento per la Festa della Candelora, dunque si terranno esclusivamente le celebrazioni religiose presso il Santuario di Montevergine, previste alle ore 9:00, alle ore 11:00 e alle ore 13:00.

L’accesso al Santuario sarà consentito ad un massimo di 200 persone per ogni Santa Messa, obbligatorio il controllo della temperatura attraverso il termo-scanner posto all’ingresso del Santuario e l’utilizzo della mascherina.

L’arrivo in vetta sarà possibile solo in Funicolare. Non ci saranno navette né sarà consentito l’arrivo a Montevergine con pullman o mezzi propri. La strada per Montevergine, infatti, come disposto dalla Prefettura, sarà interdetta al traffico veicolare.

La Funicolare funzionerà con corse continue dalle ore 8:00 alle ore 15:00 ogni mezz’ora e, per l’occasione, è stato predisposto un biglietto unico andata/ritorno al costo di 5 euro.

Per consentire il rispetto del distanziamento ad ogni corsa ed evitare gli assembramenti, è necessario PRENOTARE il proprio posto in Funicolare telefonando allo 0825 789000 dalle ore 7:30 alle ore 13:30 o in altri orari al centralino Air allo 0825 2041 oppure scrivendo una e-mail con nome, cognome e orario della corsa scelta a funicolare@air-spa.it