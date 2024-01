Eccellenza irpina verso la Fiera di Bologna: la vineria La Posta presenta la sua carta dei vini

“Il suono morbido di un sughero che viene stappato dalla bottiglia ha il suono di un uomo che sta aprendo il suo cuore”.. le parole di William S. Benwell sono ancora attuali, senza tempo, e da una delle perle irpine, la città di Grottaminarda, arriva un invito ad aprire i nostri cuori e…a votare perché si faccia conoscere un’eccellenza!

Sì, perché al Slow Wine Fair, la fiera internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, ci vuole essere anche la vineria La Posta: situata nel pieno centro storico di Grottaminarda, (in un ex ufficio postale del 1774 ), meta di gusto ma anche di impegno solidale grazie al suo titolare Roberto Buglione.

Quest’anno, alla manifestazione di Bologna, agli oltre 100 premi assegnati dalla giuria di esperti di Milano Wine Week si affiancano 36 nuovi riconoscimenti – attribuiti attraverso una giuria di professionisti e dal pubblico di appassionati – che celebrano in particolare la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, per rafforzare il legame tra locali e winelovers che incentrano le proprie selezioni su vini di questo tipo.

Il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow sarà conferito a 12 diverse categorie. Come far partecipare allora questa bella attività della nostra amata Irpinia? Bisogna segnalare a Slow Wine Fair le carte dei vini di enoteche, ristoranti, osterie, bistrot, pizzerie, che valorizzino i vini di una delle categorie territoriali o tematiche del premio. Le segnalazioni possono essere fatte dal 7 novembre al 15 gennaio. Dal 16 gennaio al 1° febbraio si può votare per i locali segnalati (ogni utente può esprimere un’unica preferenza per categoria).

Solo a questo punto entra in gioco la giuria di esperti, che valuta i nomi in classifica e decreta quali siano i migliori per ogni categoria. I premi saranno conferiti lunedì 26 febbraio alla Slow Wine Fair.

Ecco i Premi tematici:

Migliore selezione di vini provenienti da vitigni autoctoni “minori”

Migliore selezione di vini certificati (biologici e/o biodinamici)

Migliore selezione di vini con un buon rapporto qualità/prezzo

Migliore selezione di vini italiani buoni, puliti e giusti all’estero

Per votare la vineria La Posta basta cliccare su questo link e seguire le indicazioni della pagina Slow Wine Fair.

Sosteniamo tutti La Posta in rappresentanza del nostro territorio e premiamo chi ha fatto dell’eccellenza e della vera conoscenza dei vini la propria arte e la propria ragione di vita!

https://slowinefair.slowfood.it/premio-carta-vini-terroir/