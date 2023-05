È tempo di allenarsi: le app e la tecnologia per tenersi in forma

Ormai la tecnologia è all’ordine del giorno, tramutatasi una costante in grado di semplificare le azioni quotidiane dell’essere umano all’interno delle mura domestiche, nonché fuori casa. I dispositivi elettronici e le applicazioni in circolazione asseriscono a tale scopo, anche per ciò che concerne l’allenamento e l’attività fisica in generale.

Infatti, esistono una quantità piuttosto elevata di app e strumenti che aiutano le persone a tenersi in forma, sia in casa che in palestra, monitorando le azioni e tracciando i progressi. Da questo punto di vista, la tecnologia è un’alleata diventata essenziale per il conseguimento degli obiettivi personali riguardo la cura del fisico. Siccome è tempo di allenarsi, ecco quali sono le app e la tecnologia per tenersi in forma.

Allenarsi grazie alle funzionalità delle app

Le app su smartphone, disponibili su qualunque sistema, offrono la possibilità di seguire dei programmi di allenamento personalizzati. Innanzitutto, una volta scaricata l’app, bisogna chiarire quali sono le proprie esigenze e stabilire gli obiettivi da raggiungere. Una volta fatto ciò, le applicazioni dedicate al fitness sono in grado di stilare delle schede di allenamento anche piuttosto dettagliate, con tanto di video a prova di ciò che una persona deve compiere. Per di più, si tratta di strumenti tecnologici in grado di rilevare la frequenza cardiaca.

Alcune di queste moderne app, mettono anche a disposizione servizi (a volte gratuiti, a volte a pagamento) come delle intere sessioni di allenamento scandite da personal trainer professionisti, abili nel mostrare il da farsi. Infatti, talvolta capita di sbagliare il movimento di un esercizio, e potrebbe non esserci qualcuno a correggere; ecco perché le app, attraverso i video dimostrativi diventano delle vere e proprie guide in tal senso. Inoltre, è possibile anche tener traccia delle calorie bruciate, dei passi percorsi ogni giorno, e degli esercizi che ancora si devono compiere durante l’arco di una giornata, come da programma.

Se si svolgono sport specifici come il ciclismo o la corsa (jogging, running), è essenziale tracciare il percorso tramite apposite app; ma quest’ultime offrono anche alcune funzioni come il calcolo della velocità media e della distanza percorsa (indicata in km). Infine, è importante anche essere a conoscenza di quanto si è svolto in una settimana o in un mese: alcune app sono in grado di effettuare un’analisi dei progressi, siccome basta semplicemente inserire i dati e le statistiche utili, come ad esempio aggiornare il peso corporeo e indicare la forma alla quale si ambisce.

I dispositivi tecnologici che aiutano ad allenarsi

Ma non solo le applicazioni, bensì anche i dispositivi tecnologici nelle rispettive declinazioni sono estremamente utili ad allenarsi, fornendo un aiuto concreto. I braccialetti fitness, ad esempio, servono a monitorare i passi percorsi durante un’attività o nel corso di una giornata intera, nonché a segnalare le calorie bruciate e la qualità del sonno. Per monitorare l’allenamento e la frequenza cardiaca, gli smartwatch sono tra gli strumenti più richiesti nell’epoca contemporanea.

Infatti, come fitness tracker, gli orologi Garmin in vendita su GioiaPura sono quelli maggiormente richiesti per i vantaggi in grado di offrire agli sportivi. Le funzionalità appartenenti a quest’ultimi sono legate ai modelli, poiché ce ne sono alcuni in grado di suggerire come migliorare la tecnica per uno sport specifico. Altri, invece, riportano con minuziosa precisione i dati sull’allenamento in palestra o all’aperto; e non sono da dimenticare quelli con GPS integrato, molto utile quando si pratica la corsa come attività.

Nel frattempo, grazie a questi orologi non ci si perdono informazioni esterne allo sport, come e-mail e messaggi, che puntualmente appaiono sul display per restare costantemente aggiornati e per essere reperibili. Infine, gli ultimi dispositivi tecnologici da segnalare sono i sensori di cadenza, diventati essenziali per chi pratica il ciclismo ed il nuoto, poiché applicano un controllo strumentale sulle prestazioni e inducono a migliorare le varie tecniche.