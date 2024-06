“E’ la vittoria di Avellino. Ora basta veleni, le opposizioni collaborino per il bene della città”

“E’ per me un grande orgoglio essere la prima donna sindaco di Avellino, spero che la città si ricompatti dopo una campagna elettorale al veleno e che torni un po’ di pace nel capoluogo”. Sono passate da poco le 17:00 quando Laura Nargi arriva tra abbracci, cori e applausi a via Matteotti, nei pressi del proprio comitato elettorale, per festeggiare con la sua gente l’elezione a sindaco. Uno scrutinio rapido ha consegnato la vittoria all’ex Vicesindaca di Gianluca Festa, che ottiene la fascia tricolore superando di quasi 900 preferenze lo sfidante Antonio Gengaro.

“La soddisfazione – dice emozionata ai cronisti che l’attendevano – è grande, ringrazio la mia squadra ma soprattutto gli avellinesi: questa è la vittoria della città di Avellino”. Dopo la tappa a via Matteotti non può mancare l’arrivo a Palazzo di Città: “Sarò la sindaca di tutti – assicura Nargi – e spero anche nella collaborazione delle opposizioni. Basta veleni e falsità, lavoriamo serenamente per il bene della città partendo proprio dall’apertura del Centro per l’Autismo. Gli avellinesi – continua la sindaca – hanno capito l’importanza del lavoro svolto in questi cinque anni, hanno capito che squadra siamo e che donna sono. Una donna determinata che è voluta ritornare a Piazza del Popolo solo ed esclusivamente per la crescita di Avellino. E’ incredibile – conclude – l’affetto ricevuto in questi ultimi mesi, un calore straordinario e inimmaginabile che si è tradotto nella vittoria di Avellino”.