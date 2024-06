Avellino, Barone: “Complimenti e auguri a Laura Nargi. Battuto campo largo e Deluchismo”

“Auguri e complimenti a Laura Nargi che con impegno, caparbietà e tenacia ha battuto la sinistra e il campo largo ad Avellino. Ha sconfitto inoltre i deluchiani e il deluchismo, facendo suonare per loro la lancetta dell’ultima ora prima delle regionali”. A dirlo Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier che nei giorni scorsi si era speso in un appello al voto agli elettori leghisti in favore della Nargi. “Avellino ha dato un forte segnale di cambiamento rispetto alle politiche della Regione Campania e bocciato tutti i leader del centrosinistra italiano che hanno fatto tappa nel capoluogo irpino. Gli elettori della Lega hanno sostenuto spontaneamente, perché evidentemente era impossibile scegliere Gengaro e Rifondazione comunista, Laura Nargi e la sua compagine che amministrerà la città di Avellino per i prossimi cinque anni. Ci auguriamo che la neo Sindaca possa dialogare sul piano istituzionale con il Governo nazionale e sostenere il cambiamento alle prossime elezioni regionali in Campania”, conclude Barone.