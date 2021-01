Altre news dall'Italia e dal Mondo E’ il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici: Greta Thunberg compie 18 anni 3 Gennaio 2021

Compie oggi 18 anni Greta Thunberg, la ragazzina svedese diventata il volto ed il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici, ispirando in tutto il mondo milioni di teenager che, fino all’esplosione della pandemia di coronavirus, ha portato in piazza ogni venerdì per i “Fridays for future”.

Candidata al Nobel per la pace, Greta ha dato avvio alla sua protesta nell’agosto del 2018: da allora, ogni venerdì, ha saltato la scuola per protestare fuori dal Parlamento di Stoccolma, chiedendo impegno e attenzione per i cambiamenti climatici.