É Festa del Libro a Sant’Andrea di Conza, dal 20 al 22 agosto: tra gli ospiti, Roberto Saviano e Concita De Gregorio

Quattordicesima edizione per la Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza. Anteprima il 20 agosto con il consueto salotto letterario, a seguire venerdì 21 e sabato 22 agosto con presentazioni, mercatini, laboratori e musica. Il borgo dell’Alta Irpinia è candidato al titolo di Capitale italiana del Libro 2027. E per celebrare questa nuova chance, la manifestazione è stata costruita con nomi di primo piano del panorama letterario nazionale e internazionale. Tante le novità, come la collaborazione con il Premio Lunettes e uno spazio stabile per i più piccoli “Il viaggio di Pinocchio”, nel bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Carlo Collodi.

“Un grande onore presentare ai cittadini e ai visitatori un programma del genere“, spiega il sindaco Gerardo Pompeo D’Angola. “Ma allo stesso tempo devo ringraziare la comunità stessa di Sant’Andrea di Conza per la collaborazione che ha dato in questi mesi. Stiamo vivendo un’estate magica, cominciata con la ripresa effettiva della rassegna teatrale estiva, in un teatro riaperto al pubblico dopo i lavori, che ha già ospitato nei giorni scorsi Rubini, Gallo, De Giovanni e Casagrande. La Festa del Libro 2026 arriva dopo un anno di lavoro intenso, con la presentazione del dossier per Capitale italiana del Libro 2027, e in coerenza con la candidatura vuol fare di Sant’Andrea un riferimento culturale imprescindibile nel Sud Italia“.

Si comincia giovedì 21 agosto alle 18.00 in Largo Abruzzese con il salotto formato da Angela Vecchione (Io, Itaca), Antonio Lamorte (Il Maestro – Vita, opere e cazzotti di Lucio Zurlo, Gentiluomo e della Boxe Vesuviana), Paolo Farina (L’arte di insegnare, ovvero d’essere felici), Antonio Feoli (Sibyl) e Adama Sanneh (Mia odissea verso l’Europa). Cinque penne diverse in un dialogo con Paola De Stasio. Un’anteprima con i vicoli del centro storico che inizieranno già ad animarsi.

Venerdì 21 agosto si comincia alle 18.30 con la presentazione del libro di Renato Palazzo, “La scelta”. Presentazione a cura del sindaco Gerardo Pompeo D’Angola e dialogo tra Palazzo e Francesco Iannicelli. Alle 19.30, in largo Ginnasiale-F. Iannicelli arriva Vincenzo Iurillo con Il “Sistema Sorrento”, in dialogo con Antonio Scolamiero. Dalle ore 20.30, sempre in largo Ginnasiale-F. Iannicelli, spazio per il Premio Lunettes. Plestia Alaqadsarà per la prima volta in Italia (Gli occhi di Gaza). Ed ancora Ulrike Reinhard e in collegamento Francesca Albanese. Presenta Giovanni Pacchiano.

Sabato 22 agosto giornata conclusiva della Festa del Libro. Alle 18.30 in largo Abruzzese comincia Toni Ricciardi con “Una Repubblica fondata sull’emigrazione – Marcinelle: storia e simbolo”, che ne discuterà con Elisa Forte. Ci si sposta in largo Ginnasiale-F. Iannicelli dove alle ore 20.00 ci sarà Concita De Gregorio con “La cura”, dialogo con Carmelo Di Marco. A seguire, ore 21.30, Roberto Savianocon “Gomorra, 20 anni dopo”, Erberto Petoia dialogherà con l’autore.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Le serate continuano nei vicoli con musicisti e stand enogastronomici. Il 21 e il 22 agosto dalle ore 18.30 la Libreria Colibrì mette in piedi uno spazio immersivo per bambini in largo Solimene, “Il viaggio di Pinocchio”.

La Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza è organizzata dal Comune di Sant’Andrea di Conza in collaborazione con realtà e associazioni del paese.