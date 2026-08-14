Rogo nell’ex campo sportivo a Lauro, verifiche di Arpac e Comune: ritrovati materiali di scavo edilizio

LAURO- In meta’ dell’area dell’ex campo sportivo di Lauro, qualche giorno fa finito in fiamme per ben due volte in 24 ore sarebbero stati rilevati al termine del sopralluogo congiunto tra Arpac, Ufficio Tecnico e Polizia Locale, chiesto dopo i due incendi dal sindaco Rossano Sergio Boglione, prevalentemente residui di scarti di lavorazione edile. In particolare guaina bituminosa, cumuli di terra e rocce di scavo, muratura e pezzi di cemento, fresato di asfalto e cordoletti di cemento. Anche frammenti di materiale verosimilmente contenenti amianto. Tutti giacenti sul posto da anni. Una situazione per cui già nelle prossime ore l’amministrazione un ulteriore rafforzamento dell area transennate. Intanto nella zona i residenti continuano a registrare area acre, effetto quasi sicuramente dell’ incendio di materiale. Nei prossimi giorni, oltre al rafforzamento dell’area potrebbero essere messe in campo anche altre iniziative per la sicurezza dei residenti della zona. Che intanto promettono, come ha garantito Carmine Scibelli, vigilanza attiva sulla vicenda. Sul posto anche un nuovo sopralluogo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola.