È entrato in vigore l’aumento dei pedaggi autostradali, rincari anche in Campania

A partire da ieri, mercoledì 1° gennaio 2025, è entrato in vigore un aumento dei pedaggi autostradali sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia, che coprono circa 2.800 chilometri della rete viaria nazionale. L’incremento, pari all’1,8%, è stato calcolato in base al tasso di inflazione programmato per il 2025, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In Campania, oltre al rincaro generale, gli automobilisti dovranno fare i conti con un ulteriore aumento dell’1,67% sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno, gestita dalla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli Spa. Gli aumenti riguarderanno anche altre importanti tratte nella regione, tra cui:

– Autostrada A1 (Autostrada del Sole) Napoli-Milano

– Autostrada A16 (Autostrada dei Due Mari) Napoli-Canosa

– Autostrada A30 Caserta-Salerno