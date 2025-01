Due rapine in 17 minuti, bloccati al terzo colpo: i due avellinesi davanti al Gip

AVELLINO- Due rapine in 17 minuti e la terza che invece si è chiusa con l’arresto, quello eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, che dopo un lungo inseguimento avviato da Fisciano, avevano bloccato Giovanni Flammia e Claudio Ferrante a bordo del loro T-Max con una pistola a salve modificata e soldi in contanti per circa 1500 euro, compatibili con il provento delle due rapine messe a segno poche ore prima a Salerno. Le indagini della Procura della Repubblica di Salerno e della Squadra Mobile di Salerno (collaborata dalla Squadra Mobile di Avellino) hanno avuto un riscontro proprio dal fermo eseguito nel pomeriggio del 26 settembre scorso ad Avellino. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze raccolte, ai dettagli sulla targa del Tmax usato per le due rapine aggravate compiute a Salerno e quella a Fisciano, si è giunti a stabilire che i due colpi messi a segno in pochi minuti, il primo poco prima delle due e il secondo pochi minuti dopo, sono stati compiuti dagli stessi autori del raid di Fisciano. Nello specifico Flammia avrebbe compiuto la rapina puntando la pistola e minacciando i cassieri dei due supermercati e Ferrante era in attesa all’esterno per dileguarsi.Sia le caratteristiche del Tmax, sia gli abiti indossati e altre circostanze ricostruite dalla Squadra Mobile di Salerno, anche grazie all’ausilio delle telecamere dei due supermercati e delle zone dove i due sono passati per compiere il terzo raid, hanno convinto il Gip del Tribunale di Salerno Francesco Guerra a firmare nei loro confronti una misura cautelare in carcere, notificata ai due indagati nei penitenziari dove sono attualmente reclusi proprio per la rapina a Fisciano. Questa mattina i due indagati, difesi dal penalista Gerardo Santamaria, dovranno comparire davanti al Gip che ha emesso la misura cautelare per l’ interrogatorio di garanzia.