Due giovani grottesi nel calcio professionistico, le congratulazioni dell’amministrazione

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda “esprime le più vive congratulazioni ai giovani calciatori Christian Vitale e Antonio Masucci per il traguardo raggiunto con la firma del contratto con il settore giovanile dell’U.S. Avellino 1912, un importante riconoscimento del loro talento e dei sacrifici profusi nel corso degli anni.

Un plauso va anche alla Scuola Calcio Azzurra, guidata da Michele Bruno, che ancora una volta si conferma una realtà di eccellenza nel panorama sportivo irpino, capace di accompagnare e valorizzare la crescita dei giovani atleti, offrendo loro opportunità concrete di approdare nel calcio professionistico.

Il trasferimento di Christian Vitale, promettente portiere classe 2011, e di Antonio Masucci, talentuoso attaccante classe 2012, rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Grottaminarda e testimonia come impegno, passione, competenza e lavoro di squadra possano trasformare i sogni dei ragazzi in realtà.

Questi risultati non sono soltanto successi sportivi individuali, ma costituiscono anche un esempio positivo per le nuove generazioni e dimostrano il valore sociale dello sport quale strumento di crescita e formazione.

A Christian e Antonio rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti e un affettuoso augurio per un percorso ricco di soddisfazioni, certi che sapranno onorare con impegno e determinazione la maglia dell’Avellino e portare sempre alto il nome di Grottaminarda”.