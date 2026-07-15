A Borgo Ferrovia il primo Torneo “Città di Avellino” di Beach Volley

Dopo aver richiamato migliaia di visitatori con “Vino al Borgo”, Borgo Ferrovia torna protagonista con un nuovo evento aperto alla città. Lunedì 20 luglio 2026 prenderà il via la prima edizione del Torneo “Città di Avellino” di Beach Volley, con quattro incontri in programma ogni sera a partire dalle ore 19.00 sul campo allestito in Piazza Mons. P. Venezia.

L’iniziativa punta a promuovere lo sport come occasione di aggregazione e inclusione, offrendo un nuovo spazio di incontro e partecipazione.

Al di fuori degli orari delle gare, il campo di Piazza Mons. P. Venezia sarà disponibile gratuitamente, previa prenotazione presso la sede dell’Associazione. Al termine della competizione resterà inoltre aperto alla cittadinanza fino al 31 agosto 2026, consentendo ad appassionati, gruppi di amici e famiglie di praticare sport durante tutta l’estate.

«Il successo di Vino al Borgo ci ha confermato quanto sia forte la voglia di vivere il quartiere e partecipare alle iniziative che organizziamo – dichiara il presidente Walter Giordano –. Con questo torneo vogliamo offrire un appuntamento quotidiano capace di coinvolgere atleti e appassionati, mettendo al tempo stesso il campo gratuitamente a disposizione di tutti, sia negli orari liberi del torneo sia dopo la conclusione della manifestazione.»

Con questa iniziativa prosegue il percorso di valorizzazione di Borgo Ferrovia attraverso eventi sportivi, culturali e sociali, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza.

Lo sport unisce, il quartiere cresce.