Due giorni in Irpinia per il ministro Valditara tra scuola e formazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà protagonista di una due giorni in Irpinia, tra Grottaminarda, Montefredane e Avellino.

Domani, martedì 2 luglio, il ministro sarà a Grottaminarda per partecipare alla cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani che hanno concluso con successo il percorso di formazione come Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici. L’evento si terrà alle ore 17:30 presso la sede dell’ITS Academy “A. Bruno”, in via Castello n. 24.

Giovedì 3 luglio, doppio appuntamento. Alle ore 9:30 Valditara sarà a Montefredane per l’inaugurazione del nuovo campetto sportivo dell’Istituto “Cosimo Caruso”, insieme al sindaco Ciro Aquino. Subito dopo, alle 10:30, il ministro si sposterà ad Avellino dove sarà ospite del Circolo Hirpini presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa”.