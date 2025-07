Due georgiani bloccati a Valle dai residenti, uno finisce in Ospedale : caduto da un balcone

AVELLINO- Due di notte, quartiere Valle, quando la pattuglia dei Carabinieri giunge c’e’ un uomo di origine georgiana che e’ stato bloccato dai residenti, presenta alcune escoriazioni e si rende necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118. I testimoni raccontano che il soggetto ferito sarebbe caduto dal balcone di un’abitazione, ovviamente il primo sospetto è che stesse per compiere un furto nella zona, dove negli ultimi tempi ci sono stati alcuni raid. Trasportato al Moscati ha avuto una prognosi di qualche giorno ed è stato dimesso nella notte stessa. Pochi minuti dopo, sempre nella stessa zona, ancora un cittadino di origine georgiana viene bloccato dai residenti mentre si trova nei pressi di un garage. Stavolta viene consegnato ad una volante della Polizia e tradotto in Questura per gli accertamenti di rito. Il sospetto è che entrambi si trovassero in zona per compiere furti ai danni di abitazioni. Anche perché non erano residenti nella zona di Valle e non avrebbero saputo giustificare la loro presenza. Gli accertamenti di Polizia e Carabinieri sono in corso. I due soggetti, oltre ad un foglio di via rischiano anche una denuncia alla Procura della Repubblica.