Dopo l’aggressione a Santa Lucia di Serino, il Sindaco Vecchia invita Borrelli a Cassano

“Un episodio da condannare non intacchi l’immagine dell’Irpinia” – afferma Salvatore Vecchia. L’episodio accaduto a Santa Lucia di Serino va condannato ma non può compromettere l’immagine di quella comunità, nè tantomeno quella dell’Irpinia intera.

Proprio per scongiurare questo rischio, che vanificherebbe i tanti sforzi delle aree interne, ho invitato l’On. Borrelli a Cassano Irpino per mostrargli il vero volto della nostra terra: accogliente, laboriosa e rispettosa della legalità. Un gesto concreto per difendere l’onore di una Provincia fatta, nella stragrande maggioranza, da persone perbene” – conclude Vecchia.