Due furti in poche ore: chiuse le indagini su un quarantaseienne, rischia il processo

VALLO LAURO- Due furti in un solo giorno, quarantaseienne del Vallo di Lauro (già detenuto per furto in una abitazione) rischia un altro processo. La Procura della Repubblica di Avellino ha infatti chiuso le indagini su due episodi di furto avvenuti a poche ore di distanza, entrambi contestati a carico del quarantaseienne. Sulla base delle indagini degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, infatti, era emerso che il presunto responsabile del furto di una Panda lungo Via Nazionale e quello di un mini cross bianco per bambini custodito sul balcone di un abitazione di Via Principe Lancellotti. Nella circostanza gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi avevano anche proceduto a recuperare e riconsegnare ai legittimi proprietari auto e minicross rubati dal quarantaseienne. Per gli inquirenti lo stesso soggetto che prima aveva portato via la Fiat Panda parcheggiata lungo Via Nazionale e successivamente il mini cross che si trovava sul balcone dell’ abitazione a Lauro. Ora si attende che ci sia la richiesta di processo nei confronti del presunto autore del doppio raid.