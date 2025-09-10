Camminata Rosa, tutto pronto per l’undicesima edizione: il taglio del nastro alle 8.45 da Mercogliano

Cresce l’attesa per l’undicesima edizione della Camminata Rosa, evento simbolo della prevenzione e della sensibilizzazione contro il tumore al seno. Il taglio del nastro è fissato per le 8.45 a Mercogliano, da dove prenderà il via la carovana rosa.

Per l’occasione, a Mercogliano sarà possibile fare colazione con caffè e cornetto a 1,50 euro. Verrà inoltre distribuita gratuitamente acqua per evitare affollamenti nei bar, e sarà presente un punto vendita per chi non avesse ancora acquistato il kit ufficiale della manifestazione.

Il percorso prevede una prima sosta davanti al Centro per l’Autismo, con l’augurio che la struttura possa finalmente aprire. Successivamente, la camminata proseguirà lungo via L’Italia fino a raggiungere il Duomo di Avellino, attraversando il cuore della città.

Al termine, in Piazza Duomo, i partecipanti troveranno punti di ristoro con acqua e frutta, il gelato offerto da Chicco e Cono e le famosissime signorine rosa di miele e mandorla offerte dal Biscottificio Daoli.

Alle 12.00 al Duomo sarà celebrata la Santa Messa dal Vescovo, momento spirituale e di condivisione che rappresenta il cuore della manifestazione. Infine, alle 13.00, il cielo si colorerà di rosa, simbolo di speranza, forza e unione.

Un ringraziamento speciale va all’Azienda di Trasporti Air, che ha messo a disposizione le navette da Piazzetta Santa Rita:

• Andata: prima corsa alle ore 7.30, seconda alle 8.00, ultima corsa alle 8.15;

• Ritorno: per chi ha lasciato l’auto a Mercogliano, corse sempre da Piazzetta Santa Rita dalle 13.30 con ultima partenza alle 14.00.

Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità per vivere insieme, passo dopo passo, questa grande giornata dedicata alla prevenzione e alla speranza.