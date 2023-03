Due auto in fiamme, danni agli infissi di un edificio. E’ stata una notte di superlavoro, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco di Avellino. Prima dell’incendio di Montoro, se n’è verificato un altro a Volturara Irpinia, subito dopo le due. I caschi rossi sono stati allertati in via Alessandro Di Meo.

Anche in questo caso, le cause sono ancora in corso di accertamento: ad ogni modo, un’autovettura in sosta ha preso fuoco in un vicolo. Le fiamme hanno danneggiato un’altra parcheggiata nei pressi.

I pompieri hanno domato l’incendio, sul posto si sono portati i vigili del distaccamento di Montella, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Si sono registrati danni alla facciata e agli infissi dell’edificio limitrofo, ma nessuna conseguenza a persone.