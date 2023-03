Alba di fuoco a Montoro, evacuata una famiglia. Fiamme alte, poco prima delle quattro, si sono alzate nella cittadina irpina in via Campo Barone. L’incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è sviluppato all’interno del garage di un’abitazione del posto. Il fuoco ha interessato due autovetture parcheggiate nel garage ed un carrellino.

E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei caschi rossi inviate dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli, ad Avellino. Il solaio della struttura ha riportato danni. I pompieri, a scopo precauzionale, hanno fatto evacuare la famiglie residente. Hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura. Un lavoro complesso, durato all’incirca tre ore.